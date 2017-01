Programma Usa interrotto. ​Al suo posto Russia Today

Il live stream di C-Span, canale televisivo Usa di politica, è stato interrotto per 10 minuti di programmazione. Fin qui nulla di strano. Se non fosse che in quei dieci minuti sono state trasmesse le immagini della tv di Mosca in lingua inglese, Russia Today (Rt). L'interruzione è avvenuta durante la trasmissione di una seduta del Congresso statunitense mentre la deputata Maxine Waters parlava della Security Exchange Commission (Sec), intorno alle 14.30 ora locale. C-Span, in una nota, ha annunciato l'apertura di un'indagine.

"Stiamo attualmente analizzando l'accaduto e lavorando alla sua risoluzione. Poiché Rt è uno dei network che monitoriamo regolarmente, lavoriamo partendo dal presupposto che si sia trattato di un problema interno di 'routing'", cioè di indirizzamento, ha spiegato C-Span. L'interruzione era stata segnalata via Twitter dalla stessa Rt, ironizzando sulle teorie cospirazioniste che avrebbe scatenato. (Guarda qui il video)