La proposta di matrimonio è goffa: prima del "sì" ​l'anello cade nella grata

Probabilmente aveva provato quella scena diverse volte, perché quel giorno avrebbe dovuto essere tutto perfetto. Ma a volte l'emozione gioca brutti scherzi e la proposta di matrimonio si è rivelata un po' goffa.

Le telecamere di sicurezza di Times Square, a New York, hanno ripreso una coppia di fidanzati in uno dei momenti più importanti della loro storia. Nel video, diffuso dal dipartimento di Polizia di New York, si vede il ragazzo che si inginocchia. Poi, all'improvviso, anche lei si accovaccia a terra e entrambi iniziano a guardare attraverso una grata sulla strada: l'anello che il ragazzo stava per mettere al dito della fidanzata è caduto. Sfortunatamente, i due si trovavano su una grata e l'anello è passato in mezzo alle sbarre, scivolando sottoterra.