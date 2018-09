Protesta contro la riforma delle pensioni. Trecento arresti in Russia

La giornata di oggi rappresenta una prova per Vladimir Putin. Dopo l'ultimo successo elettorale, oggi un nuovo voto, in 22 differenti regioni del Paese, tra cui anche Mosca, per eleggere sindaci e consigli comunali, oltre che alcuni posti rimanti vacanti per la Duma. Ma non solo. Oggi è anche un giorno di protesta. In Russia infatti è passata una riforma che alza l'età pensionabile da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini.

Secondo l'organizzazione OVD-Info, nelle proteste di oggi organizzate in tutto il Paese sono state arrestate 300 persone e i fermi sono avvenuti soprattutto a Ekaterinburg negli Urali e Omsk in Siberia. Solamente nella capitale, sono scese in piazza Pushkin almeno duemila persone che hanno urlato slogan contro il presidente russo Vladimir Putin. A San Pietroburgo, invece, circa un migliaio di persone sono scese in strada urlando "vergogna".