Pupo alla conquista del porno

Dopo i tentativi (andati molto male) con la marijuana, Pupo continua la collaborazione con le Iene e, questa volta, prova a realizzare il suo sogno: entrare nel mondo del porno: "Continuiamo il viaggio. Andiamo agli Oscar del porno. Per una volta vorrei diventare protagonista di un film pornografico. Vorrei diventare un attore porno. Voglio andare a letto con una pornostar. Fare qualche scena pornografica". Ma ce la farà?

La strada è tutta in salita, nonostante a Las Vegas, dove si trova il cantante, ci sia il festival del porno, dove sono presenti le più importanti attrici e gli attori più famosi. La lotta contro le malattie sessualmente trasmissibili è la prima cosa. Pupo fa quindi tutti i test e li passa egregiamente. Si può iniziare.

Camgirl e pornostar fanno perdere la testa al cantante italiano, che sembra conoscere molto bene questo mondo e chiede anche qualche selfie per immortalare questi momenti: "Sono molto delicate queste ragazze, sono morbide, soffici...".

La prima volta di Pupo

Il cantante si confronta con gli attori più in voga del momento, come Johnny Sins, conosciuto come "Il pelato di Brazzers", che lo incoraggiano. Ma è Rocco Siffredi a organizzargli tutto, facendogli conoscere Angela White, prosperosa attrice, e Janice Griffith, astronascente del porno Usa. Il cantante sceglierà lei: "Mi piacciono le donne un po' androgine", dice.

Dopo un impegno di lavoro, Janice incontra Pupo. Le telecamere delle Iene iniziano a riprendere, ma - proprio mentre il cantante sta realizzando il suo sogno - la scena si blocca. Ce la farà oppure no? Non lo sappiamo. Il servizio si conclude con una telefonata di Rocco Siffredi che dice: "Ehi mandrillone, allora? Come è andata? Non mi dire cazzate...".