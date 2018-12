Putin incontra Trump: breve colloquio a Buenos Aires

Donald Trump aveva deciso di cancellare il bilaterale con Vladimir Putin durante il G-20 in Argentina. Ma questo non ha escluso che i due potessero vedersi per un breve colloquio. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha reso noto che i due presidenti si sono visti per un incontro rapido a margine del meeting internazionale che si tiene a Buenos Aires.

Il consigliere per la politica internazionale del Cremlino, Yuri Ushakov, ha confermato che i due presidenti si sono visti. Ma ha precisato di non essere a conoscenza di quando Trump e Putin potranno avere un faccia a faccia più approfondito. Ushakov ha anche dichiarato di avere avuto un colloquio con il consigliere per la Sicurezza nazionale americano, John Bolton. In questo incontro, i due funzionari hanno ribadito che Stati Uniti e Russia sono pronti a continuare i loro contatti. Una frase che si riferisce sicuramente anche alle tensioni fra Russia e Ucraina.