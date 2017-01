Quebec, testa di maiale contro la moschea

La scorsa estate la moschea di Quebec era stata vittima di una grave provocazione. Davanti all'ingresso del luogo di culto musulmano, infatti, era stato lasciato un pacco dono contenente una testa di maiale, con tanto di fiocco e un provocatorio bigliettino di auguri: "Bonne appétit". Ovviamente la provocazione era rapppresentata non solo dal macabro ritrovamento della testa di animale, ma soprattutto perché il Corano vieta il consumo di carne di maiale.

L’imam Mohamed Yangui si era detto "sconvolto’"per questo atto di "islamofobia". Il centro islamico era stato preso di mira già nel novembre 2014, con messaggi xenofobi scritti in inglese e francese (la prima lingua in Quebec) su poster plastificati: "Islam fuori da casa mia" " "Ilam fuori dal mio Paese".

Questa volta dalle provocazioni si è passati ai fatti. Sei persone sono state uccise in un attacco contro la stessa moschea. Otto le persone ferite. Il premier canadese, Justin Trudeau, ha definito l'attentato come "un attacco terroristico contro i musulmani in un luogo di culto e di rifugio".