Questa sera la prima telefonata tra Trump e Gentiloni

È prevista per questa notte, alle 22.15 italiane, la prima conversazione tra il primo ministro Paolo Gentiloni e il nuovo presidente americano Donald Trump.

Una telefonata che viene annunciata dalla Casa Bianca, e che precederà un colloquio, ancora telefonico, tra il presidente statunitense e il suo collega ucraino, Petro Poroshenko, ma non il primo contatto in assoluto tra membri delle due amministrazioni.

Nei giorni scorsi il capo del Pentagono, James Mattis, aveva sentito il ministro della Difesa italiano, Roberta Pinotti, con cui aveva "discusso la forte partnership nel settore difesa tra Italia e Stati Uniti", ringranziando poi il nostro Paese per il ruolo svolto in Libia, Iraq e Afghanistan.

Dall'America, in particolare, era arrivato un plauso alle capacità dei militari italiani, in primis i carabinieri, per "l’importante lavoro di addestramento delle Forze di polizia in numerosi teatri", come in Iraq, per la missione Prima Partica.

Già in programma per il nuovo inquilino della Casa Bianca anche conversazioni con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg e il premier neozelandese Bill English.