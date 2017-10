Rajoy pressa Puigdemont: "Conferma la secessione?"

Ieri è stata dichiarata o no l'indipendenza della Catalogna? Il governo di Madrid vuole chiarezza dal governo catalano che ieri ha "sospeso" il processo per la secessione in attesa che si abbassino i toni.

" Il Consiglio dei ministri ha concordato stamane di chiedere formalmente alla Generalitat di confermare se ha dichiarato l'indipendenza della Catalogna ", ha detto il premier spagnolo Mariano Rajoy, dopo aver riunito un Consiglio dei ministri straordinario, " Stasera in seno al Congresso ci sarà la plenaria per parlare della situazione, ma credo giusto anticipare le posizioni del governo: questo impegno di chiarezza è ancora più importante a fronte della confusione generata dagli eventi che si sono prodotti ieri nel Parlamento catalano ".

Madrid non ha ancora deciso se attivare o no l'articolo 155 della Costituzione che stopperebbe l'autonomia della Catalogna. "La risposta del governatore Carles Puigdemont determinerà le decisioni del governo", ha spiegato Rajoy. Che ha però sottolineato come la dichiarazione di ieri costituisce già il primo passo previsto dalla legge prima che il governo possa chiedere al Senato l'attivazione formale del procedimento.

"I leader catalani hanno portato avanti un attacco assolutamente sleale e pericoloso all'unità spagnola e alla convivenza pacifica tra i cittadini", ha detto poi Rajoy in Parlamento.