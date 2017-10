Il re del porno Larry Flynt offre 10 milioni a chi fornisca prove per inguaiare Trump

La politica è fatta anche di fango. E non solo. Ne sanno qualcosa gli americani. Sul Washington Post è uscita una pagina intera di pubblicità con cui il noto editore porno Larry Flynt offre 10 milioni di dollari a chi sia in grado di fornire informazioni per inguaiare Trump. Non è una novità assoluta, visto che in passato Flynt fece la stessa cosa, nel 1998, prendendo di mira Bill Clinton. Quella volta nessuno si fece avanti, vediamo cosa accadrà con l'attuale presidente.

Una cosa è certa. Flynt, fondatore ed editore della rivista Hustler, non ha mai amato Trump e non ha mai nascosto questa sua antipatia. Durante la campagna elettorale offrì un milione di dollari per chi avesse fornito notizie utili a screditare Trump. Stavolta, invece, ha alzato l'asticella.