Reggio Emilia, bimba scrive alla Regina Elisabetta: lei risponde

A volte la vita riserve grandi ed inaspettate sorprese. E questo Maria Teresa, una alunna di 9 anni della scuola primaria "Italo Calvino" di Calerno, in provincia di Reggio Emilia, ora lo sa bene. La piccina, infatti, è una grande appassionata di lingua inglese e profonda ammiratrice della famiglia reale britannica, Regina Elisabetta su tutti.

E così, come riportato da “La Gazzetta di Reggio”, la bimba si è fatta coraggio ed ha preso carta e penna ed ha scritto una lettera alla sovrana, integrando alle sue sincere parole di profonda ammirazione anche dei simpatici e colorati disegni.

La storia sembrava finire qui ed invece ecco che accade un eccezionale colpo di scena. Elisabetta II, infatti, ha fatto recapitare alla sua piccola fan una missiva in cui si rallegra con lei per l'affetto e le chiede, inoltre, di scriverle di nuovo. Un regalo stupendo per la piccola alunna emiliana, per di più ricevuto proprio nel giorno del suo nono compleanno.

Nella risposta riportata in traduzione su “La Gazzetta di Reggio” si legge: "Cara Maria, la Regina mi ha chiesto di scriverti e ringraziarti per la tua lettera e i tuoi piccoli disegni che hai fatto per lei. Sua maestà ha pensato che tu sia stata molto gentile a scriverle e quindi mi ha chiesto di risponderti, nonostante le centinaia di lettere che riceve ogni giorno. La famiglia è molto contenta che tu abbia questo interesse verso la famiglia reale. Spero che tu, come hai scritto nella tua lettera, le scriverai di nuovo" .

Magari un giorno la piccola potrà recarsi a Buckingham Palace per incontrare il suo idolo. Difficile? Nella vita tutto è possibile. La lettera di risposta della Regina Elisabetta ne è una prova.