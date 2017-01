Il regista femminista: "Ivanka? Una cagna pechinese"

Bufera sul regista di Avengers che su twitter bolla Ivanka Trump come una “cagna pechinese”. Josh Whedon finisce nel mirino per le accuse alla figlia e al genero del tycoon dopo il polverone alzatosi sul tiro incrociato dei giorni scorsi ai danni del piccolo Barron.

Whedon, su Twitter, aveva attaccato Jared Kushner pubblicando una sua foto con Donald Trump e definendolo “un Voldemort che si sta formando”, unico profilo interessante a lungo termine “non come quella pechinese che ha sposato”. Le repliche sul social non si sono fatte attendere. Soprattutto perché Whedon s’è sempre fatto vanto d’essere un femminista e proprio a queste concezioni deve il suo successo. Padre della celeberrima serie televisiva Buffy l’Ammazzavampiri, ha sempre dichiarato di essersi ispirato al rovesciamento dell’iconografia classica della donna per creare un’eroina capace di sedurre l’orgoglio femminile e femminista. E proprio in questa veste ha partecipato alla Women’s March di Washington, per protestare contro l’insediamento del presidente Trump.

Ma c’è pure chi lo ha accusato addirittura di razzismo: “Jared Kushner è ebreo – gli scrive Mike Cernovich, autore molto vicino alle posizioni di Trump – e il tuo abietto antisemitismo è evidente”.