Il veterinaio dell'orrore: cani imbottiti di eroina per passare la frontiera

Andres Elorez, veterinario spagnolo, è stato condannato a sei anni di prigione per avere impiantato eroina nello stomaco dei cani. Il tutto per per trasportare clandestinamente la droga dalla Colombia agli Stati Uniti.

L'uomo, di 39 anni, è stato arrestato in Spagna è poi estradato negli Stati Uniti, dove il tribunale federale del distretto orientale di New York l'ha processato e condannato.

Elorez, che frequentava la scuola di veterinaria in Colombia, si è poi dichiarato colpevole. Il diabolico piano del veterinario prevedeva l'introduzione di pacchetti di eroina liquida nel ventre dei cuccioli attraverso un'operazione chirurgica. Poi, una volta arrivati negli Stati Uniti, i cani erano sottoposti a un'altra operazione per togliere i sacchetti. Il contrabbando è avvenuto sfruttando almeno nove cani. Tre sono morti a causa delle operazioni.