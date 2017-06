Rivelate le cassette segrete di Lady Diana: il matrimonio, Camilla, solitudine e bulimia

Che Lady Diana fosse infelice si sapeva, ma solo ora si conosce quanto: a rivelarlo è lei stessa attraverso delle registrazioni rimaste segrete fino ad oggi.

Nel 1991 Lady D, devastata dalla frustrazione, iniziò a registrare alcune cassette in cui raccontava dal suo punto di vista la crisi matrimoniale con il marito e la relazione con Camilla Parker Bowles. Vent'anni dopo vengono pubblicate le registrazioni di quelle cassette esplodendo come una bomba su Buckingham Palace.

Giovane e infelice, Diana affidò il suo racconto ad Andrew Morton, autore del libro "Diana: la sua vera storia" con la condizione che la sua collaborazione non venisse rivelata. Adesso, a vent'anni dalla sua morte, il libro sta per essere ripubblicato con le trascrizioni delle cassette in cui la principessa del Galles racconta la sua battaglia con la bulimia, il primo incontro con Charles, i tentativi di suicidio, lo sgomento nello scoprire che in quel matrimonio non erano in due, ma in tre.

Il racconto ha inizio dal giorno in cui conobbe il 29enne Charles nella sua casa di Althorp a Northamptonshire, nel novembre 1977, quando aveva appena 16 anni. In quel momento, come riporta il Messaggero, il principe frequentava sua sorella Sarah, 22enne. "Il primo impatto è stato: "Dio, che uomo triste." Era venuto con il suo labrador". Poi arriva il giorno del trentesimo compleanno a Buckingham Palace del principe. "Fino a quel momento lo avevo visto per circa due anni insieme a Sarah. Quando ha compiuto 30 anni mi è stato chiesto di andare. “Perché Diana deve venire?” chiese mia sorella. Io risposi che non lo sapevo, ma mi sarebbe piaciuto".

Seguono l'incontro a casa di amici di famiglia del principe Filippo, le prime chiacchierate, i suoi giorni a Balmoral, dove in quel periodo soggiornava anche Charles, e il ricordo: "Mr e Mrs Parker Bowles erano presenti a ogni mia visita". "Charles mi ha detto che voleva una casa in Cornovaglia, ma è solo a 11 miglia da quella di Camilla. Ha scelto la casa e io sono andata solo dopo che l'aveva acquistata. Aveva dipinto tutte le pareti bianche. Voleva che andassi, anche se non eravamo fidanzati. Io pensavo che fosse sconveniente".

Il fidanzamento

Il 3 febbraio 1981 il principe Carlo, allora 32enne, si propose a Diana, all'epoca 19enne, nel Castello di Windsor. Diana ricorda: "Mi disse: “Mi sposerai?”. Ho riso e ricordo di aver pensato che era uno scherzo. Poi dissi: “Sì, va bene”. Poco dopo con aria seria e grave mi disse: "Ti rendi conto che un giorno sarai la regina?". Una voce dentro di me mi disse: "Non sarai regina, ma avrai un ruolo duro". Risposi: “Io ti amo, ti amo tanto”. E lui disse: “Qualsiasi cosa significhi amore”. Pensavo che mi amasse, che lo avesse detto. Era grandioso. Poi corse da sua madre e la chiamò al telefono per dirglielo. Nella mia immaturità, che era enorme, pensavo che lui fosse molto innamorato di me".

"L'indomani chiamai la mia famiglia: papà e mamma erano entusiasti - prosegue il racconto - Dopo sono partita per l'Australia per tre settimane con mia madre. È stato un disastro: lui non mi ha mai chiamata e ogni volta che provavo a contattarlo io, era sempre fuori. Mi dicevo: “È molto occupato”. Tornata dall'Australia bussano alla porta e mi viene consegnato un mazzo di fiori. Sapevo che non venivano da Charles, non c'era un bigliettino. Era qualcuno molto diligente dal suo ufficio".

Il rapporto con la stampa

Da lì a poco cominciò il suo rapporto tormentato con la stampa: "Seguivano ogni mia mossa, era insopportabile. Capivo che era il loro lavoro, ma vivevo con gli obiettivi addosso tutto il tempo. Affittarono pure un appartamento di fronte al mio, davanti alla mia camera da letto. Non era giusto per le ragazze. Una volta mi sono dovuta calare con un lenzuolo dalla finestra della cucina per uscire con Charles.

Tuttavia sono stata sempre educata, costantemente civile. Non ero mai scortese. Non ho mai gridato. Ma dentro le quattro mura piangevo perché non ho mai avuto il supporto da parte di Charles e dall'ufficio stampa del Palazzo. Charles ogni volta che mi chiamava diceva: “Povera Camilla Parker Bowles. L'ho chiamata al telefono stanotte e dice che c'è molta stampa a Bolehyde”. Gli chiesi quanti fossero e mi rispose almeno quattro. Mio Dio, lì fuori ce n'erano 34! Ma non gli dissi nulla. Non mi sono mai lamentata perché credevo che non fossi nella posizione di farlo".

La solitudine

Grazie a Dio il fidanzamento fu ufficializzato e io andai a Clarence House. Nessuno mi accolse. Era come stare in un hotel. Ricordo che venivo svegliata di mattina da una signora anziana molto dolce. Ricordo l'ultima volta che lasciai il mio appartamento. Un poliziotto mi disse: "Voglio solo che tu sappia che questa è la tua ultima notte di libertà nel resto della tua vita, perciò usala al massimo. Era come se una spada mi si fosse conficcata nel cuore".

Dopo pochi giorni, Diana si trasferì da Clarence House a Buckingham Palace. "Non c'era energia e mi sentivo sola. Non riuscivo a credere quanto tutto fosse freddo".

La relazione con Camilla

"L'ho conosciuta molto presto. Ero una ragazza molto giovane, ma ero una minaccia. Quando sono arrivata a Clarence House, c'era una lettera sul mio letto da parte di Camilla, datata due giorni prima, in cui scriveva: "Ho letto le eccitanti notizie sul fidanzamento. Facciamo un pranzo quando il principe del Galles va in Australia e in Nuova Zelanda. Sta fuori tre settimane. Mi piacerebbe vedere l'anello. Tanto amore, Camilla". Ho pensato “Wow!” e ho organizzato il pranzo durante il quale mi chiese se andavo a caccia a cavallo. “Tu non andrai a caccia quando andrai a vivere a Highgrove, vero?”. Dissi: “No”. Rispose: "Volevo solo sapere". Pensavo solo fosse interessata. Ero ancora troppo immatura per capire tutti i messaggi che arrivavano".

"La prima cosa che mi ha colpito è che il mio futuro marito mandava fiori a Camilla Parker Bowles quando stava male: "A Gladys da Fred" si leggeva sul bigliettino. Non affrontai il problema, gli chiesi solo di essere onesto con me. Ero l'unica a progettare il matrimonio, perché lui era in tour in Australia e in Nuova Zelanda. Un giorno ero nel suo studio a parlare con lui, quando il telefono squillò. Era Camilla. Sono uscita dalla stanza e li ho lasciati a parlare".

"Una volta lo sentii parlare al telefono nel suo bagno. Diceva: "Qualunque cosa succeda, ti amerò sempre". Gli ho detto dopo che avevo ascoltato e abbiamo litigato. Qualcuno dal suo ufficio mi disse che aveva fatto un braccialetto per lei: una catena d'oro con un disco smaltato in blu con le iniziali “G e F” intrecciate. Entrai un giorno nell'ufficio e chiesi al personale cosa fosse quel pacco. Mi fu sconsigliato di aprirlo, ma io lo feci lo stesso. Mi dissero che lo avrebbe dato a lei quella stessa notte. Rabbia, rabbia, rabbia! Perché non può essere onesto con me?"

"Aveva trovato la vergine, l'agnello sacrificale, e in qualche modo era ossessionato da me. Il suo umore era altalenante. Era lunedì, il mercoledì ci saremmo sposati. Lui era andato da lei. Pranzai con le mie sorelle che erano lì e dissi loro che non potevo sposarlo, che non potevo farlo. Loro mi risposero: “Duch (il suo soprannome d'infanzia), il tuo viso è stampato sulle tovagliette da tè, è troppo tardi per tirarti fuori”.

La bulimia

"La bulimia è iniziata la settimana dopo che ci siamo fidanzati. Una volta mio marito mise la mano sul mio girovita e mi disse: Oh, un po' di ciccia qui, no?". E questo mi ha scatenato qualcosa dentro. In più c'era la cosa di Camilla. Ero disperata. La prima volta che mi è stata misurata per il mio abito da sposa, la vita misurava 74 centimetri. Il giorno in cui mi sono sposata era 58. Mi sono ridotta a niente da febbraio a luglio".

Il primo evento pubblico

Nel marzo del 1981 Diana ha accompagnato il Principe Carlo per il loro primo impegno pubblico insieme alla Goldsmith's Hall. "Quella notte ho imparato una lezione. Ricordo di aver incontrato la principessa Grace, era meravigliosa, ma aveva l'aria travagliata. Quella sera notò com'ero spaventata e mi portò via dalle altre signore per parlare un po' con me. Le raccontai del mio isolamento, delle paure per il futuro. Lei rispose scherzando: “Non preoccuparti, potrà solo peggiorare”. Fu una serata orrenda. Non sapevo in quale mano tenere la borsa, se dovevo uscire prima io dalla porta. Ero terrorizzata. Mi mancavano le mie ragazze, volevo tornare lì, sedermi e ridere, scambiarci i vestiti e parlare di cose stupide. Volevo semplicemente tornare nel porto sicuro".