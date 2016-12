Romania, il presidente dice no a una premier musulmana

Non sarà Sevil Shhaideh, la 52enne socialista di fede musulmana, il prossimo capo del governo in Romania. Il presidente della Repubblica, Klaus Iohannis, esponente del centrodestra, per la seconda volta, ha posto il veto sul candidato premier proposto dal Partito socialdemocratico (Psd), che ha vinto con il 45% dei voti le elezioni dello scorso 11 dicembre. “Ho attentamente analizzato i pro e i contro e ho deciso di respingere l’indicazione. Ho chiesto al Psd di avanzare un altro nome”, ha detto Iohannis.

Shhaideh, ministro dello Sviluppo, è sposata con un uomo d’affari siriano e fa parte della minoranza turca del Paese. Secondo l’opposizione di centrodestra, Shhaideh sarebbe una sostenitrice del presidente siriano Bashar al-Assad. L’ex ministro della Giustizia, Catalin Predoiu, ha dichiarato: “Voglio proprio vedere come potrà ottenere i certificati di sicurezza per accedere alle informazioni classificate della difesa e della Nato”. Prima della Shhaideh il Psd ha dovuto rinunciare a indicare il suo leader, Liviu Dragnea in quanto esiste, a suo carico, una vecchia pendenza penale e la legge rumena preclude incarichi di governo a chi ha subìto condanne.