Ruba telecomando: condannato a 22 anni di carcere

Aver rubato un telecomando per la tv è costato molto caro a un 35enne americano. Dovrà scontare ventidue anni di carcere. Pena esagerata? Può essere. Ma c'è una ragione: il soggetto in questione aveva numerosi precedenti. Non riusciva proprio a stare con le mani in mano. Se gli serviva qualcosa, anche di poco valore, lui la rubava, infischiandosene delle conseguenze. E così, furtarello dopo furtarello, è arrivato alla maxi pena. Eric Bramwell è stato condannato a 22 anni di carcere.

Il fatto è avvenuto a Melrose Park, un sobborgo di Chicago. A incastrarlo è stato un guanto, che Bramweel ha dimenticato nell'area comune del condominio dove aveva rubato il telecomando. La cosa per certi versi incredibile è che per scovare il ladro gli agenti hanno fatto il test del dna sul guanto.

"Ha rubato ciò che gli serviva più e più volte - ha detto il procuratore Robert Berlin -. Era convinto di poterne evitare le conseguenze. Ma non funziona in questo modo e Bramwell lo ha capito sulla sua pelle".