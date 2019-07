Russia, nella notte lanciato missile balistico intercontinentale

Le Forze Missilistiche Strategiche della Russia hanno lanciato con successo un missile balistico intercontinentale Topol. L’ICBM a tre stadi a combustibile solido, ha colpito il bersaglio nel poligono di Sary-Shagan, nella Repubblica del Kazakistan.

Russia, missile balistico intercontinentale Topol RS-12M2/SS- 27 Sickle-B

Il missile balistico intercontinentale Topol è stato lanciato dal sito di test Kapustin Yar, nella regione di Astrakhan. Le Forze Missilistiche Strategiche della Russia confermano che l’ICBM ha colpito con successo il bersaglio nel poligono di Sary-Shagan, nella Repubblica del Kazakistan. Il Ministero della Difesa russo non dirama altri dettagli. Ignoriamo il carico utile, anche se probabilmente si tratta di una singola testata, come la versione del missile lanciato. A differenza della sua controparte statunitense, il Topol-M può essere lanciato sia Tel a sedici ruote MZKT-79921 che da silos, designazione RS-12M2. La designazione della versione mobile è RS-12M1. In servizio dal 1997 e lungo poco più di ventidue metri, l’SS- 27 Sickle-B a propellente solido a tre stadi, è armato con una singola testata termonucleare da 550 kilotoni. Il design è ritenuto compatibile con la configurazione Mirv (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle) o Marv (Maneuverable Reentry Vehicle), per un carico utile massimo di sei testate a rientro multiplo indipendenti. E’ altamente probabile, infine, che il Topol-M possa essere inserito nell’architettura Megaton.

Il missile con guida di tipo inerziale autonoma con un ricevitore Glonass, è immune a qualsiasi tipo di scudo esistente come l’ABM americano, grazie alle sue capacità di compiere brusche virate, rilasciare falsi bersagli e la firma a infrarossi relativamente piccola durante la fase di spinta. E’ inoltre schermato contro radiazioni, EMP ed esplosioni nucleari a distanze superiori a 500 metri ed ogni tipo di intercettazione laser. Con i suoi diecimila km di gittata, il Topol-M potrebbe colpire impunemente qualsiasi parte degli Stati Uniti. La sua Probabilità di Errore Circolare è stimata in duecento metri. I motori a razzo sono stati progettati per uno stadio di sovralimentazione breve, ma molto potente, così da minimizzare il rilevamento satellitare. Il tempo utile per l'allerta precoce dei satelliti americani di rilevamento ad infrarossi basati sullo spazio e la conseguente intercettazione è, quindi, relativamente breve. L'acquisizione e l'intercettazione è ulteriormente complicata a causa della traiettoria balistica del missile, relativamente piatta. L’unica possibilità di abbatterlo sarebbe nella fase di spinta o Boost Phase. Compito che in linea teorica spetterebbe agli intercettori basati in Polonia. Nel settembre dello scorso anno, Mosca ha dichiarato di aver testato un missile Topol RS-12M con un "carico di combattimento avanzato": potrebbe essersi trattato di un prototipo ipersonico Avangard.