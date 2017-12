Russia, Putin fa il feroce: "Se c'è rischio, eliminare i terroristi sul posto"

Vladimir Putin non va per il sottile. All'indomani dell'attentato terroristico che ieri ha colpito San Pietroburgo che ieri ha fatto almeno 13 feriti in un supermercato, il presidente russo annuncia una linea durissima.

Parlando durante un incontro con i militari russi appena ritornati dalla missione in Siria, Putin "ha dato istruzioni al direttore dell'Fsb di agire entro il quadro della legge, solo della legge, nell'affrontare questi terroristi, quando vengono arrestati."

"Tuttavia - ha aggiunto il presidente secondo quanto riporta l'agenzia Tass - se c'è una minaccia alla vita e alla salute dei nostri agenti, bisogna agire tempestivamente, non per catturare nessuno, ma solo per eliminare gli assalitori sul posto".

Quello di ieri è il secondo attentato che colpisce l'ex capitale degli zar nel corso del 2017: ad aprile una bomba nella metropolitana aveva fatto 14 morti. Appena pochi giorni fa lo stesso Putin aveva telefonato al proprio omologo americano Donald Trump per ringraziare la Cia del lavoro di prevenzione svolto svelando ai servizi russi i piani per un attentato alla cattedrale di Kazan proprio a San Pietroburgo.