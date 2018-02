Russiagate, nuova pista Kushner viene declassato

Il procuratore che ha messo nel mirino Donald Trump per il Russiagate sta per battere una nuova pista per mettere alle strette il presidente Usa. Robert Mueller di fatto adesso ha acceso i fari sugli affari di Trump in Russia prima della sua discesa in politica per le presidenziali. Di fatto il procuratore avrebbe chiesto alcuni chiarimenti sulla decisione di scendere in campo per la sfida contro Hillary Clinton. E in questo quadro di continue accuse contro il presidente degli Stati Uniti arriva anche un retroscena del Washington Post.



Secondo il quotidiano che cita alcune indiscrezioni da ambiti di intelligence, alcuni rappresentanti di Emirati Arabi Uniti, Cina, Israele e Messico avrebbero discusso in privato alcune strategie per "manipolare" il genero di Trump, Jared Kushner. E proprio il genero di Trump nelle ultime ore ha subito la revoca del nullaosta per l'accesso ai dossier "top secret". A riferirlo è stato il portavoce della Casa Bianca, Raj Shah: ""Sta facendo un grande lavoro per il presidente e continuerà con il suo incarico".