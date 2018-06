Sanders attacca Salvini: "Demagogo che prende esempio da Trump"

Dopo aver traumatizzato le istituzioni dell'Unione Europea, il governo gialloverde fa sentire i suoi echi anche dall'altra parte dell'oceano. Ad essere sotto i riflettori, come sempre, è l'operato del ministro dell'Interno Matteo Salvini, al momento in missione a Tripoli con lo scopo di stabilire con l'esecutivo libico nuove misure per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Il politico statunitense Bernie Sanders, ex candidato alla Casa Bianca nel 2016 e noto per essere molto amato dalle giovani generazioni, ha infatti pubblicato sul suo profilo Facebook ufficiale un articolo del quotidiano inglese The Independent intitolato: "Il vice Primo Ministri italiano Salvini ordina una pulizia di massa strada per strada, quartiere per quartiere" , corredandolo con il seguente commento: "I brutali attacchi di Trump nel confronti degli immigrati costituiscono un orrido esempio per tutti i demagoghi del mondo. Nell'anno 2018 dobbiamo combattere per un mondo che abbia più democrazia, compassione ed uguaglianza e meno autoritarismo, oligarchia ed austerità".

Il senatore del Vermont cerca quindi di tracciare un parallelismo tra i recenti casi delle navi Aquarius e Lifeline e la discussa politica del governo americano sull'immigrazione, sfociata in questi giorni nella polemica sui bambini separati dalle famiglie entrate illegalmente negli Stati Uniti. Sanders suggerisce inoltre come le forze sovraniste che stanno attraversando l'Europa, e che guadagnano consensi dalla crisi migratoria, traggano la loro legittimità anche dalla vittoria di Donald Trump nel 2016 e dal conseguente sdoganamento del trumpismo politico.