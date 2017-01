Sbaglia numero e consegna la droga al vicesceriffo

Preso dall’ansia di concludere subito e al meglio la vendita di metanfetamine, uno spacciatore della Louisiana, negli Stati Uniti, invece che mandare l’ultimo sms al cliente lo spedisce al vicesceriffo del suo Paese. Che prima gli risponde “Ok” e poi gli stringe le manette ai polsi.

È accaduto a Assumption Parish, centro che conta poco più di 23mila abitanti che dista poco più di cento chilometri da New Orleans, capitale dello Stato francofono del Sud degli Stati Uniti, dove un 39enne a dir poco distratto è finito in carcere per colpa della sua stessa superficialità.

Il protagonista del più assurdo e ridicolo episodio di spaccio degli ultimi tempi si chiama Dwayne Paul Hebert. Sembra che non abbia mai fatto altro nella vita. Appena a novembre scorso, era stato arrestato perché sospettato di “cucinare” cristalli in un laboratorio artigianale allestito su una barca. Tornato in libertà, Hebert non ha abbandonato gli affari. Per nulla.

E così, dedito al suo impiego illegale, il 39enne continuava a vendere roba e a trattare i suoi affari al telefono. L’ultima consegna, però, non l’ha compiuta. Perché, dopo lunga e laboriosa trattativa, l’ultimo (e definitivo) messaggio in cui fissava l’appuntamento con il “cliente” l’ha mandato al numero sbagliato. Che, per ironia della sorte, era quello di un poliziotto e nemmeno di un agente semplice ma di uno dei dirigenti della polizia locale. Luogo e momento dell’incontro sono arrivati, così, sul cellulare del vicesceriffo di Assumption Parish. Che ha subito confermato la sua presenza al rendez-vous.

Hebert, credendo di aver parlato con il tossico che avrebbe dovuto rifornire di meth, s’è presentato sul luogo dell’appuntamento, a Pierre Part, sobborgo popolato da tremila anime. Ad aspettarlo, però, c’era la squadra antidroga.

Il 39enne, come riporta FoxNews, è stato arrestato anche perché, oltre alla droga aveva portato con sé alcune armi da fuoco.