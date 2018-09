Scene da film in Francia: l'inseguimento finisce sulle piste dell'aeroporto

In Francia, un'auto è entrata sulle piste dell'aeroporto di Lione Saint-Exupéry. L'uomo a bordo del mezzo è stato arrestato. La prefettura ha fatto sapere che non ci sono stati feriti.

Inoltre, il veicolo sul quale viaggiava l'uomo entrato sulle piste dell'aeroporto era stato precedentemente segnalato, perché aveva percorso in autostrada un tratto in contromano e a grande velocità.

Secondo il quotidiano locale Lyon Capitale, per fermare la corsa dell'automobile sono intervenute 20 auto della polizia francese e un elicottero. Secondo alcuni testimoni, l'auto sarebbe entrata in pista, inseguita dalla polizia, e avrebbe tentato di bloccare il decollo degli aerei presenti. Sembra che l'uomo sia arrivata al Terminal 1 e abbia sfondato le porte a vetri e poi barriere per accedere alla pista.

Non si conoscono ancora i motivi del gesto. L'aeroporto di Lyone è stato chiuso e le piste sono bloccate. Un testimone ha ripreso gli attimi dell'inseguimento in un video, che ha poi postato su Twitter.