Lo scherzo di Trump: manda a Kim Jong-un il cd "Rocket man"

Una volta si odiavano e tra i due volavano parole grosse. Trump di lui aveva detto che era un "rocket man" (l'uomo razzo), "impegnato in una missione suicida per sé e per il suo regime". Kim Jong-un aveva replicato definendolo un "vecchio rimbambito", "lunatico". È andata avanti così per mesi e mesi, poi però la diplomazia ha preso il sopravvento e i due presidenti si sono incontrati, a Singapore, in uno storico vertice.

Il clima ora è decisamente cambiato. Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, arrivato questa mattina a Pyongyang, offrirà al leader nordcoreano il cd "Rocket Man" di Elton John, un'ironica allusione al soprannome che Trump aveva affibbiato a Kim prima del disgelo sui missili atomici. Lo scrive il Guardian, secondo cui oltre al cd, Pompeo consegnerà anche una lettera del presidente Trump. Staremo a vedere come la prenderà il leader nordcoreano e che tipo di dono vorrà fare per contraccambiare il pensiero.