"Il pilota andò in tilt". Così il Boeing si poteva salvare a 6 secondi dall'impatto

Non fu un guasto tecnico, né una turbolenza particolarmente violenta a far cadere il Boeing 737-800 in Russia. Sarebbe stato invece un errore umano: il pilota, andato in confusione, avrebbe perso la lucidità necessaria a far volare l'aereo. Secondo il rapporto finale dell'inchiesta, riportato dal Corriere della Sera, il pilota aveva impostato l'assetto di volo in modo sbagliato e, se se ne fosse accorto, avrebbe potuto evitare la tragedia fino a sei secondi prima dell'impatto. Ma né lui, né il primo ufficiale hanno preso provvedimenti.

La caduta del Boeing

Alle 3.42 di notte (l'1.40 in Italia) del 19 marzo 2016, un Boeing 737-800 della compagnia low cost FlyDubai, diretto a Rostov, in Russia, si schiantò, in fase di atterraggio. Il pilota aveva tentato una prima volta la discesa ma, viste le condizioni meteo, aveva rinunciato e aveva fatto riprendere quota all'aereo, rimanendo in volo altre due ore. Durante il secondo tentativo, l'aereo si era schiantato. A bordo del velivolo, mezzo vuoto, c'erano 62 persone, 55 passeggeri (tra cui 4 bambini) e 7 membri dell'equipaggio. Tutti morirono nell'impatto. Secondo i meteorologi, quel giorno sopra la pista di Rostov si estendeva una fitta nebbia, situazione resa ancora più difficile dalla pioggia e dal vento forte. Secondo quanto raccontarono i passeggeri, dopo lo schianto ci fu una violenta esplosione, che non lasciò scampo alle 62 persone a bordo. Sull'aereo viaggiavano quasi esclusivamente cittadini russi, tranne 3 ucraini, 1 indiano e 1 uzbeko. La maggior parte di questi erano stati in vacanza a Dubai e, in alcuni casi, si trattò della morte di intere famiglie.

Le cause del disastro

Ora, il rapporto sull'inchiesta ha fatto luce sulle cause che portarono alla morte delle 62 persone a bordo del Boeing 737 della FlyDubai. Nonostante le condizioni meteo presenti quel giorno fossero pessime, a finire sotto accusa nel documento è stato il comportamento dei piloti, dovuto anche alla stanchezza (dopo 6 ore di volo) e all'assenza nel manuale di volo delle manovre necessarie ad affrontare una situazione simile.

La ricostruzione