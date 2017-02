Schulz traina l'Spd, Merkel giù nei sondaggi

Balzo in avanti del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ad una settimana esatta dalla nomina di Martin Schulz a candidato alla cancelleria in vista del voto per il rinnovo del parlamento federale in programma in Germania per settembre.

Secondo il sondaggio di Enmid per la Bild, il sostegno nei confronti della Spd è cresciuto di sei punti percentuali rispetto ad una settimana fa, per attestarsi sul 29%. A questo punto il distacco tra la Cdu di Angela Merkel - che stando all'inchiesta può contare sull'appoggio del 33% dell'elettorato - e la Spd si riduce dai 14 punti di una settimana fa a soli 4 punti, la percentuale più bassa registrata dalle inchieste Enmid dal luglio 2012, un anno prima delle elezioni generali del 2013.

Gli esperti attribuiscono la recente ripresa della Spd nei sondaggi principalmente al cosiddetto "effetto Schulz". A fare le spese del balzo in avanti della Spd sono anche i due partiti di opposizione, i Verdi e Die Linke, la Sinistra, che perdono due punti per attestarsi sull'8 per cento.

Resta fermo invece all'11% il sostegno per il partito populista ed antiimmigrati Alternativa per la Germania (AFD). Fermi al 6% i liberali della FDP. Se decidessero di coalizzarsi, Spd, Linke e Verdi avrebbero il 45% delle preferenze secondo l'inchiesta, che ha coinvolto 2.233 persone tra il 26 gennaio e il 2 febbraio. Alla domanda rivolta poi da Enmid a 500 persone su quale candidato preferirebbero come cancelliere, il 41% ha scelto Merkel, il 38% Schulz.