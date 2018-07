Scoperta choc in Texas: madre vende i figli piccoli ai pedofili

Doveva trattarsi di una semplice operazione antidroga. Invece, la prequisizione nella casa di Esmeralda Garza, 29enne madre di tre bambini, ha portato alla luce un'orribile verità.

Durante l'indagine, i poliziotti di Corpus Christi (Texas) hanno scoperto che la donna, all'insaputa dei familiari, aveva 'venduto' in più occasioni il figlio di 7 anni a due pedofili e si era già accordata con loro per rendere sessualmente disponibili le altre figlie, di due e tre anni.

"Non avevamo la minima idea di quello che accadeva in quella casa - hanno riferito alcuni familiari -. Quando chiamavamo o andavamo a trovarli, lei ci diceva che andava tutto bene, e noi non abbiamo mai colto segnali che indicassero il contrario" . Come riporta Il Messaggero, la 29enne è stata subito arrestata e rischia ora una pena detentiva fino a 20 anni.

Le indagini

I poliziotti, durante il blitz antidroga, hanno trovato il bimbo in compagnia di alcuni adulti. Non si trattava però di parenti e questo ha insospettito la polizia che ha deciso di investigare sul fatto fino alla drammatica scoperta.