Quella profezia di Nostradamus sulla terza guerra mondiale

Superstizione o pallida realtà? Gli attacchi aerei che hanno sconvolto Iran, hanno fatto emergere, dai meandri del web, alcune profezie di astrologi e futurologi sul destino della razza umana. E quelle di Nostradamus sono, come sempre, le più accreditate. Tutto perché, l’Italia e il resto del mondo, è in apprensione dopo quello che sta accadendo nel Medio Oriente nelle ultime ore. Solo venerdì, il Presidente Trump ha dato via libera ad un raid che ha ucciso Soleimani. Cinque giorni dopo e tante indiscrezioni che si sono rincorse tra le pagine dei giornali, l’Iran ha risposto all’attacco, scatenando una pioggia di missili sulle basi statunitensi in Iraq. Uno scenario che fa preoccupare e che incute timore, tanto da far credere il peggio.

E qui entra in gioco proprio Nostradamus, celebre ai più per le sue intuizioni più o meno fondate sul futuro della nostra esistenza. Uno scenario mostruoso però pare essere più realistico di quel che sembra. L’astrologo francese nel sedicesimo secolo avrebbe ipotizzato lo scoppio di una terza guerra mondiale proprio nel corso del 2020. Un’ipotesi che, a dirla tutta, potrebbe anche avversarsi alla luce di tutti gli scenari che si stanno sviluppando nelle ultime ore. E come si legge dalle quartine di Nostradamus, la profezia non è la trama di un film post apocalittico, ma il primo passo verso la disfatta della società contemporanea.

Si legge molto chiaramente di un conflitto che causerà perdite e danni molto importanti e "che la pace nasca dalle ceneri della distruzione, anche se pochi riusciranno ad apprezzare". Ci sarebbe però una causa ben precisa che, in passato, avrebbe condotto Nostradamus a credere a un futuro di questa portata. La guerra potrebbe scoppiare a causa dell’estremismo religioso e di un clima in cui si concretizza sempre di più la paura di attentati terroristici. Proprio la tensione di attacchi provenienti da paesi e da culture straniere, farà segnare uno stop al rapporto diplomatico tra gli Stati. E se così fosse? Da che parte si schiererà l’Italia? E la Russia? Tutte supposizioni, è ovvio, ma rincorrendo le notizie delle ultime ore, pare che la profezia di Nostradamus potrebbe diventare realtà. Lo stesso futurologo aveva previsto altri miti della nostra contemporaneità. Alcuni di questi sono diventati semplici leggende metropolitane, altri invece si sono avverati. Speriamo dunque che il terzo conflitto mondiale diventi solo pane per gli autori di fanta-politica.