Se il discorso di Trump diventa un video porno

"Rich white man f...s the entire country at once". Cioè, "Uomo bianco ricco fotte l'intero Paese in una volta". È il video di uno dei tanti video porno caricati nei giorni scorsi sul portale a luci rosse PornHub.

Ma di hot c'è ben poco. E anche di amatoriale. Si tratta, infatti, del discorso di insediamento alla Casa Bianca tenuto da Donald Trump il 20 gennaio scorso, come rivela il sito The Independent.

Inizialmente, in realtà, circolava sui social un semplice fermo immagine, un fotomontaggio come i tanti "meme" lanciati sul web nelle ore dell'insediamento, come ha spiegato il vice presidente di PornHub, Corey Price, all'Observer. Poi però il filmato - già cliccatissimo - è stato davvero caricato sul portale porno.