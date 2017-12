Seattle, treno deragliato a 130 km orari: il limite era di 50

Il treno Amtrak deragliato ieri nei pressi di DuPont, nello Stato di Washington, viaggiava a 128,7 chilometri orari (80 miglia orarie) in una zona in cui avrebbe dovuto mantenere una velocità di 48,2 chilometri all'ora (30 miglia/h). È quanto rivela la scatola nera collocata nel locomotore di coda del convoglio.

Il bilancio dell'incidente è di tre morti e 100 feriti, 10 dei quali in gravi condizioni. Il treno, con a bordo 77 passeggeri e 7 membri dell'equipaggio, viaggiava da Seattle a Portland. Il convoglio è deragliato mentre passava su un cavalcavia che sovrasta un'autostrada appena fuori dalla più grande città dello Stato di Washington. Una carrozza è rimasta in bilico tra il ponte e la strada, mentre altri vagoni sono usciti dal cavalcavia coinvolgendo cinque auto e camion.

Il tratto della linea ferroviaria nello Stato di Washington dove è deragliato il treno, che faceva proprio ieri il suo viaggio inaugurale, era stato da poco sottoposto a un progetto di ammodernamento del valore di 181 milioni di dollari, per consentire di aumentare la velocità dei treni. La portavoce della società che gestisce la rete ferroviaria locale, Kimberly Reason, ha affermato che erano state effettuate ampie verifiche e approfonditi test prima dell'inaugurazione del nuovo servizio.

"Il treno deragliato mostra più che mai perché il nostro piano per le infrastrutture che verrà presentato presto, deve essere approvato rapidamente. Sette mila miliardi spesi in Medio Oriente mentre le nostre strade, ponti, tunnel, ferrovie (e altro) si sgretolano! Non per molto ancora!" , ha subito commentato il presidente Donald Trump su Twitter.

The train accident that just occurred in DuPont, WA shows more than ever why our soon to be submitted infrastructure plan must be approved quickly. Seven trillion dollars spent in the Middle East while our roads, bridges, tunnels, railways (and more) crumble! Not for long!