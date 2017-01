Serraj: "Rapporti ottima con l'Italia, per la Libia soluzione libica"

"La nazione è di tutti e risorge con l'impegno di tutti. La riconciliazione è necessaria, ma ogni parte deve accettare l'altra". Sono le parole di Fayez al-Sarraj, premier del governo libico riconosciuto a livello internazionale, a replicare a un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dal generale Khalifa Haftar, con l'accusa esplicita - rivolta agli italiani - di sostenere soltanto una delle parti attive in Libia.

Una risposta che arriva da un colloquio con l'Aki-Adnkronos International, in cui il premier chiede che, come in tutto il mondo, anche in Libia il potere militare sia soggetto a quello civile e aggiunge di non avere "alcun problema personale nei confronti del generale Khalifa Haftar".