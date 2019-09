Shopping e cultura a New York

Partenza da Milano, Roma e altre città il 4 dicembre 2019, rientro il 9 dicembre, 6 giorni/ 4 notti. Con l’estensione facoltativa a Miami si torna in Italia il 13 dicembre, 10 giorni/ 8 notti



Un viaggio che, dopo il successo degli ultimi 10 anni, ripetiamo per i lettori de il Giornale: andiamo a New York per lo shopping di Natale. Un veloce, interessante e divertente tour nella Grande Mela. Ovunque luci e addobbi, tombini che fumano come nei film, alberi natalizi giganti. In questo periodo i negozi hanno già iniziato i saldi e si possono fare ottimi acquisti. Visite guidate alla città e ai musei. Incontri a sorpresa con importanti personaggi e serate di convivialità tra il “popolo dei lettori de il Giornale”. Accompagnati nel viaggio da importanti e prestigiose “firme” del vostro quotidiano tra cui Eleonora Barbieri, giornalista della redazione cultura. A Miami, con clima estivo, oltre alle più importanti zone della città si visiteranno le

Everglades e, volendo, Cape Canaveral. Si partirà da Milano e Roma (possibilità partenza anche da altre città italiane) con voli di linea diretti, pernottando in confortevoli alberghi 4 stelle, al prezzo speciale riservato di 2.050 euro a persona per chi sceglie la formula senza cene e colazioni e di 2.590 euro per chi opta per il pacchetto completo. Con estensione a Miami: 3.690 euro.



«Se ti annoi a New York è solo colpa tua». La frase, di Myrna Loy, bellissima della Hollywood che fu, dà un senso compiuto al piacere di volare verso la Grande Mela. Soprattutto nel periodo migliore, tra ottimi saldi e gioiosa atmosfera natalizia, quando ci saremo noi. E ne sanno qualcosa le centinaia di lettori che sono venuti con noi negli ultimi dieci anni, molti dei quali si sono già riprenotati per questo viaggio dal 4 al 9 dicembre.

Andiamo a New York per fare shopping e a comprare i nostri regali di Natale. Un veloce, interessante e divertente tour nella Grande Mela quando la città è già completamente addobbata per il Natale. Ovunque grattacieli che, con giochi di luci riproducono alberi e decorazioni; luci e luminarie, tombini che fumano come nei film, giganteschi alberi natalizi sparsi per tutta la città. In questo periodo i negozi hanno appena iniziato i saldi e negli outlet si possono acquistare addobbi e regali a prezzi estremamente interessanti, nonostante il dollaro in questi anni si sia apprezzato sull'Euro. Le mattine saranno dedicate alla cultura con visite guidate della città: da Central Park a Ground Zero; dal Palazzo delle Nazioni unite alle cattedrali di St. John e di St. Patrick; dal Greenwich Village a Soho; Harlem, Little Italy; China Town; dal Lincon al Rockfeller Center, dalla 5th Avenue al ponte di Brooklyn, ma anche Queens, Bronx e Brooklyn, tre distretti che valgono davvero una visita. Sono previste anche le escursioni a Ellis Island e alla Statua della Libertà e la cena di gala in battello. Ovviamente sempre accompagnati da guide esperte e molto interessanti, già tutte collaudate da noi e da voi negli anni precedenti. Volendo sarà anche possibile assistere a una messa Gospel in una chiesa di Harlem.

L'atmosfera che respireremo in questi giorni a New York sarà già natalizia e festosa. Grattacieli illuminati a festa, addobbi ovunque, Babbi Natale per le strade…e i negozi già con i saldi. Girare la città è molto facile anche da soli: come potrete verificare di persona, anche grazie alla piantina di New York che il Giornale vi farà trovare in albergo, Manhattan è tutto un reticolo di parallele e trasversali numerate…difficilissimo perdersi e ancora più difficile non ritrovarsi consultando la cartina o chiedendo a un passante. In ogni caso basta prendere un taxi (a New York si fermano per la strada alzando la mano e costano davvero pochissimo) per farsi portare in albergo o in qualsiasi luogo. Importante lasciare sempre qualche spicciolo dimancia ai taxisti abituati a tale prassi e molto litigiosi se non la ricevono.

Infine, nei momenti liberi, oltre allo shopping si potranno visitare musei e pinacoteche, ma anche girare per le sempre divertenti strade della città, ricche di curiosità di ogni genere: dai grattacieli alle villette; dai negozi di alimentari a quelli di antiquariato; dai giocatori di scacchi in strada ai venditori di hot dog. Incontri a sorpresa con importanti e interessanti personaggi e serate di convivialità tra il «Popolo dei lettori de il Giornale». Accompagnati nel viaggio da firme prestigiose tra cui Eleonora Barbieri, giornalista della redazione cultura del vostro quotidiano. Si partirà da Milano e Roma con voli di linea diretti, pernottando in confortevoli alberghi 4 stelle, al prezzo speciale riservato di 2.050 euro a persona per chi sceglie la formula

senza cene e colazioni e di 2.590 euro per chi opta per il pacchetto completo. New York con estensione a Miami 3.690 euro e rientro in Italia il 13 dicembre

Per chi ci seguirà anche a Miami non mancheranno piacevoli sorprese. Oltre ai giri guidati nei diversi quartieri della città e agli incontri, ci sarà tanto tempo libero per lo shopping, per le visite e anche per qualche ora di relax al mare o di passeggiate sulla famosa Ocean Drive con i suoi negozi alla moda e gli innumerevoli ristoranti e locali, in poche parole il centro della «movida» di Miami, dove tra le altre cose è situato anche il nostro albergo. Visiteremo anche il Parco Nazionale delle Everglades a bordo delle

caratteristiche e divertenti air -boat. Ci sarà infine, per chi lo desidera, anche la possibilità di effettuare un’interessante escursione a Cape Canaveral.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035.403530; info@passatempo.it.