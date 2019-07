Si rompe il collo al parco acquatico: 23enne rischia paralisi

Rischia di restare paralizzato a vita dopo essersi rotto il collo in un incidente in un parco acquatico spagnolo. David, turista britannico 23enne, ha perso conoscenza e ha riportato gravissime lesioni dopo essersi lanciato su uno scivolo nel parco Aqualandia a Benidorm, in Costa Blanca.

La famiglia teme che il giovane, ricoverato in ospedale, diventi paraplegico. " Questo è il peggior incubo di ogni famiglia. David è un ragazzo meraviglioso che si stava godendo una giornata con la sua ragazza. Stiamo pregando per un miracolo ", ha affermato lo zio del giovane. David ha subito un intervento chirurgico ed è ora in parte cosciente.

Come riporta il Messaggero, il giovane lavora come custode in un campo da golf nell'Essex, non lontano da Londra.

Lo scivolo, una delle 15 giostre del parco acquatico, non è classificato come pericoloso. " Crediamo che ci dovrebbe essere un'indagine completa su quanto accaduto ", ha dichiarato lo zio alla stampa inglese.