Singapore Airlines è la compagnia aerea migliore al mondo

Singapore Airlines è stata eletta la numero uno tra le compagnie aeree migliori del mondo. Lo ha deciso Trip Advisor, che ha stilato la Travellers' choice awards for airlines, la seconda edizione della classifica delle migliori compagnie aeree.

La vincitrice del concorso del 2018 è riucita a superare la compagnia Emirates, che l'anno scorso aveva conquistato il gradino più alto del podio e che oggi scivola al terzo posto. La medaglia d'argento, invece, è stata conquistata da Air New Zeland, altra compagnia asiatica.

Per stabilire i vincitori della classifica, TripAdvisor ha utilizzato un algoritmo che classificava le recensioni in base alla quantità, alla qualità e ai punteggi dati dagli utenti nel corso dell'ultimo anno. Entusiaste le persone che hanno viaggiato con Singapore Airlines, che definiscono l'aereo molto comodo, il volo puntuale e il personale gentilissimo, considerandola la migliore compagnia per viaggiare in Asia. Anche la classe economica risulta molto confortevole, tanto che non sembrano essere un problema nemmeno le dodici ore necessarie a uno dei viaggiatori, per raggiungere la sua meta. Le recensioni riguardanti la compagnia asiatica, che si trovano su uno dei siti di viggi più visitato del mondo, sono tutte positive e celebrative.

La compagnia aerea si è detta onorata di aver ricevuto un riconoscimento tanto prestigioso e il Ceo di Singapore Airlines, Goh Choon Phongha, ha riferito, come riporta Repubblica, di aver ricevuto, con questo premio, la conferma dell'esistenza all'interno dell'azienda di un modello "basato su tre principali pilastri: leadership di prodotto, eccellenza del servizio e connettività del network".

D'altro canto, TripAdvisor è entusiasta di mettere in luce quelle compagnie aeree che garantiscono esperienze di volo complete e adeguate alle esigenze dei propri passeggeri.

Il premio dato alla Singapore Airlines non è l'unico ad essere stato assegnato dalla classifica 2018, ma solo una delle 69 categorie presenti. Rispetto all'anno precedente, durante il quale si è svolta la prima edizione, le categorie sono state arricchite e ampliate. Non solo classifica su scala mondiale, infatti, ma sono state premiate anche le migliori compagnie di Asia, Europa, Nord America, America Latina, Sud Pacifico e Oceania, Africa e Oceano Indiano, Medio Oriente. Inoltre, ciascuna di queste liste si suddivide in quattro classi: prima, business, premium economica, economica.

In Europa, la miglior compagnia aerea di prima classe è Lufthansa, mentre anche una compagnia italiana, Air Dolomiti, si aggiudica uno dei posti tra le migliori della classe economica.