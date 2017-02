Singapore, molesta una cameriera: condannato alle frustate

A Singapore un diplomatico saudita è stato condannato a 26 mesi di carcere e quattro frustate per aver molestato una cameriera in un hotel durante una vacanza.

Bander Yahya A Alzahrani, 39 anni, in servizio in Cina, ha fatto appello e, per il momento, è stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 20 mila dollari. Avrebbe palpeggiato e baciato forzatamente una cameriera di 20 anni, dopo averla invitata ad andare con lui nella sua suite, all’hotel di extra lusso Sentosa. Le fustigazione a Singapore è un lascito del regime coloniale britannico. Le pene sono state codificate nel 1871 e nel 2015 sono state eseguite oltre mille sentenze. Risale al 1994 il caso dell’adolescente americano Michael Fay, condannato per vandalismo a sei frustate, poi ridotte a quattro, che causò uasi una crisi diplomatica con gli Stati Uniti, mentre ciò potrebbe non verificarsi con l'Arabia Saudita dato che anche lì sono previste pene corporali, compresa la fustigazione.