"Soldati contro i bad hombres". Messico e Usa negano scontro

Sono accuse pesanti quelle contenute in una notizia battuta dall'Associated Press e poi smentita, secondo le quali Donald Trump, in una telefonata con il collega messicano Enrique Pena Nieto, avrebbe minacciato di inviare i militari per fermare "i bad hombres laggiù".

Parlano di una telefonata difficile i resoconti pubblicati dall'agenzia internazionale, che si basa su alcune righe di testo fornite da una fonte come estratto della trascrizione della telefonata, e dal sito messicano Aristegui Noticias.

Toni che non sorprenderebbero, visti i precedenti tra i due, ai ferri corti per la questione del muro che Donald Trump intende far prolungare al confine con il Messico, per fermare l'immigrazione da sud, ma che sono stati prontamente smentiti tanto dalle autorità di Città del Messico quanto dalla Casa Bianca, che nel pomeriggio tuttavia aggiunge un dettaglio: quelle parole sono state dette, ma "era una battuta".

Il presidente Pena Nieto ha negato che le parole di Trump avessero un tono minaccioso, come anche il suo portavoce, Eduardo Sanchez, in un'intervista con Radio Formula. Se il tono conflittuale delle telefonata fosse stato confermato, sarebbe venuto meno lo scopo stesso del colloquio, che arriva dopo settimane, se non mesi, di confronto su toni accesi.