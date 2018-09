Sonda giapponese invia le prime foto dalla superficie di un asteroide

Il Giappone può cantare vittoria: la sonda Hayabusa 2, che ha fatto atterrare due rover sulla superficie dell’asteroide Ryugu, è riuscita a scattare e inviare sulla Terra le prime foto dalla superficie di un asteroide. Le fotografie sono state scattate dai robot automatici Minerva mentre rimbalzavano sulla superficie di Ryugu, a 280 milioni di chilometri dal nostro pianeta.

Come affermato dai ricercatori della Jaxa (Japan Aerospace Exploration Agency) " Minerva-II1 è il primo rover del mondo ad atterrare sulla superficie di un asteroide. Si tratta del primo oggetto creato dall'uomo al mondo che esplora in movimento una superficie di un asteroide. Confermiamo che entrambi hanno raggiunto Ryugu contemporaneamente ". Ed è una notizia che non può che emozionare gli scienziati di tutto il mondo, che adesso riescono a vedere, per la prima volta, le immagini direttamente da uno di questi copri celesti.