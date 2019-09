Spagna, cuccioli di coniglio muoiono a causa di un "raid vegano"

In Spagna infuriano le polemiche all’indomani di un’incursione condotta da alcuni attivisti vegani che avrebbe causato la morte di un centinaio di "cuccioli di coniglio” .

In base a quanto riporta il quotidiano La Vanguardia, 50 seguaci di tale filosofia di vita si sarebbero in questi giorni infiltrati all’interno di un’azienda agricola ubicata nel comune di Gurb, tra le province catalane di Barcellona e Girona. Obiettivo dei protagonisti dell’azione dimostrativa, riporta la testata, era sottrarre alla “crudeltà degli allevamenti intensivi” il maggior numero possibile di animali.

Gli attivisti sarebbero quindi riusciti a portare via dall’azienda 16 esemplari femmine di coniglio e si sarebbero poi dileguati a bordo dei loro veicoli, inseguiti dai proprietari della struttura. Questi ultimi avrebbero successivamente incaricato dei veterinari di accertare le conseguenze sulla salute degli animali prodotte dall’azione a sorpresa dei vegani. Il personale sanitario, afferma La Vanguardia, avrebbe così ultimamente attestato che circa “cento cuccioli” di coniglio sarebbero morti proprio a causa del raid animalista, in quanto privati del latte delle rispettive mamme. Il trafugamento dei 16 esemplari femmine ad opera degli animalisti avrebbe appunto condannato i piccoli a una “lenta agonia per denutrizione” .

Sulla base del rapporto stilato dai veterinari, i proprietari dell’allevamento hanno deciso di fare causa agli attivisti, che hanno dato visibilità alla loro azione dimostrativa postando sui social diverse immagini dei 16 conigli “salvati dalle torture dell’uomo” . I militanti ecologisti non hanno però rivelato finora, tramite il web, la denominazione dell’ong di cui farebbero parte, limitandosi a dichiarare di essere al servizio della “Mitica Mia” , un avatar protagonista di numerose discussioni nell’ambito di forum animalisti online.