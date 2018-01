Spari in aria dalla moto Ferito 12enne a Napoli

Dramma durante la notte di Capodanno. Un ragazzino di 12 anni è rimasto ferito da un proiettile vagante a Napoli. Il 12enne era affacciato al balcone di casa quando è stato raggiunto da un colpo che sarebbe partito dalla pistola tenuta in mano da un ragazzo a bordo di uno scooter. Gli inquirenti in questo momento stanno cercando di capire l'esatta dinamica dei fatti e soprattutto stanno cercando di ricostruire dal punto di vista balistico il percorso del proiettile. Il ragazzo rimasto ferito al polpaccio destro e a quello sinistro è stato immediatamente ricoverato in ospedale. Il 12enne secondo quanto riportato dai testimoni non si è reso nemmeno conto di quanto accaduto in quegli istanti. Intanto per il momento il bilancio dei feriti a Napoli dopo la notte di Capodanno fa registrare una flessione rispetto allo scorso anno. I feriti di questa notte di San Silvesttro sono stati 38, per il capodanno 2017 erano stati invece 47. Intanto, sempre in Campania, un 27 enne di Castel Volturno rischia di perdere un occhio mentre un 52enne di Casavatore è stato ricoverato con lesioni alla nuca. Attimi di paura anche a Torino dove l'esplosione di una bomba carta ha colpito quattro auto. Il botto ha inoltre fatto esplodere i vetri delle finestre di 30 abitazioni con il ferimento di almeno quattro persone.