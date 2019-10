Spavaldo, il pappagallo sopravvissuto a 5 proiettili

Si chiama Spavaldo e lo è davvero, oltre che di nome anche di fatto. È, infatti, il pappagallo più fortunato di sempre, un cacatua dal ciuffo giallo, sopravvissuto a ben 5 colpi, esplosi da due armi diverse.

Spavaldo era stato lasciato da qualcuno, di fronte all'ospedale per rettili e animali esotici di Camden, a Sud di Sydney. Era mal ridotto: i raggi x cui era stato sottoposto avevano evidenziato la presenza di ben 5 proiettili all'interno del sio corpicino. I proiettili, conficcati nella spalla, nella testa e in un'ala, appartenevano a due armi diverse. I soccorritori hanno rinominato il pappagallo Mr Crocky, Spavaldo appunto.

Non è ancora chiaro il motivo del ferimento del cacatua, né l'identità della persona che lo ha lasciato davanti all'ospedale. Anche il proprietario è sconosciuto. " È un uccello particolarmente rumoroso, la cui presenza è molto diffusa qui. Forse ha disturbato troppo qualcuno che, infastidito, ha voluto metterlo a tacere ", è l'ipotesi del veterinario, riferita a The Guardian. Poi aggiunge: " Non è commestibile ed è piuttosto lento, quindi perchè colpirlo? Se uno voleva dimostrare di essere un abile tiratore avrebbe piuttosto dovuto cercare di colpire un piccion e".

Il veterinario ha già rimosso 4 proiettile, ma per procedere con la rimozione dell'ultimo vuole aspettare che il cacatua si riprenda. Per il momento non può volare. In Australia, chi provoca danni agli animali viene punito con una sanzione che può raggiungere gli 88mila dollari locali.