La star del cinema cinese accusata di evasione. Ma l'attrice è sparita

Sulla testa della star del cinema Fan Bingbing pesa una multa record da 129 milioni di dollari. La 37enne attrice di X-Men, l'attrice più famosa della Cina è scomparsa da mesi, probabilmente proprio per sfuggire agli ispettori del fisco che le hanno presentato una cartella esattoriale da 42 milioni di dollari e di quasi 87 milioni di sanzioni.

“Mi vergogno per il mio comportamento e chiedo scusa a tutti”, ha scritto Fan Bingbing sul suo profilo Weibo, il Twitter cinese, dove ha oltre 62 milioni di followers. “Senza le buone politiche del Partito e dello Stato, senza l’amore del popolo, non ci sarebbe Fan Bingbing”, ha aggiunto. Le indagini su di lei, ricorda Repubblica, sono partite a giugno, quando Cui Yongyuan, presentatore televisivo in pensione, ha postato online la foto di due contratti per un film di Fan: il primo, ufficiale, è di 1,6 milioni di dollari, l’altro, privato, di 7,8. Gli ispettori, che hanno concluso la loro indagine domenica, hanno stabilito che la star ha usato questo stratagemma (noto come lo yng e lo yang del cinema cinese) per il suo ultimo film, Air Strike, e che sia così riuscita a evadere 1, 1 milioni di dollari, a cui si aggiungono altre 36 milioni di dollari sottratti dalle sue aziende. L’uscita dei suoi film è stata posticipata e molti degli sponsor l’hanno abbandonata. La Bingbing, nota non solo per X-Men ma anche per aver recitato in Iron Man 3, aveva detto che avrebbe “tutte le difficoltà” per saldare il debito. Subito dopo la denuncia online dei 'doppi contratti' il governo cinese ha approvato delle leggi che limitano il compenso delle star al 40% dei costi di produzione dei film, accusando il cinema di "distorcere i valori sociali, promuovendo una tendenza a venerare il denaro".