La statua di Marilyn Monroe davanti alla chiesa: è polemica

Davanti alla prima chiesa della congregazione di Stamford, nello stato del Connecticut, in Usa, è spuntata una statua che ritrae Marilyn Monroe.

La posizione è quella che ha reso celebre la diva: gonna rialzata dal vento, con le mani che cercano di trattenere la parte anteriore dell'abito, mentre il lato b resta scoperto. La statua, alta otto metri, è stata realizzata dall'artista Seward Johnson.

Nonostante la chiesa davanti cui è collocata l'opera appartiene a una comunità protestante proggressista, come riporta Tgcom24, la polemica è scoppiata ugualmente. Sì, perché il didietro scoperto di Marilyn è proprio in bella mostra, davanti all'ingresso dell'edificio.

Il reverendo Todd Yonkman ha riferito all'Huffington Post che la statua "mi fa sentire a isagio" , anche se nella sua comunità c'è anche chi è stato divertito dal nuovo panorama. Molti, invece, sono rimasti turbati o addirittura sconvolti ma, nonostante questo, il reverendo fa sapere che non chiederà la rimozione della statua.

Secondo Pam Riley, altro menbro della chiesa, la collocazione di Marilyn è irrispettosa, senza contare che "la sua gonna è in aria e tutti sono lì sotto" .