La strategia di Japan Airlines, i viaggiatori potranno prenotare posti lontani dai bambini

Niente bimbi piccoli vicino in aereo, che magari piangono o urlano spaventati dal mezzo. Perché con i voli della compagnia giapponese Japain Airlines questa sarà un'opzione praticabile e concreta: tutti i passeggeri che lo desidereranno, infatti, potranno includere questa possibilità ogni volta che sceglieranno un viaggio con questa azienda. A comunicarlo è il sito stesso dell'azienda, che proprio sulla piattaforma segnala la presenza di piccoli viaggiatori a bordo.

Secondo quanto riportato da Sky Tg 24, infatti, l'azienda asiatica ha introdotto una nuova funzionalità nel suo sisitema di prenotazione dei posti. Sulla mappa, infatti, prima di scegliere il proprio sedile, apparirà un'icona con il volto di un bambino. L'immagine indicherà dove saranno seduti i piccoli viaggiatori fino ai due anni e, di conseguenza, sarà offerta l'opportunità agli altri passeggeri di stare lontano da loro.

L'icona del bebè, come viene spiegato dal sito, consentirebbe agli altri di sapere che in quel posto potrebbe essere seduto un bambino. L'azienda nipponica ha comunque avvertito gli utenti che, in qualche caso, ci si potrebbe trovare comunque vicino un minore, anche perché i posti prenotati potrebbero variare quando all'ultimo momento c'è la sostituzione dell'aeroplano. In rete, sono stati in molti ad apprezzare la strategia dell'azienda giapponese, lodando la decisione e invitando altre compagnie a fare lo stesso.