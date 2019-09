Sudafrica, donna incinta trucidata in hotel. Scatta la caccia all'uomo

In Sudafrica ha da poco avuto luogo un brutale assassinio. Una donna incinta è stata infatti trucidata nel proprio letto, mentre si trovava in vacanza con il marito e il figlioletto in un albergo esclusivo, poco distante dalla riserva naturale di Hluleka, nell’est del Paese.

La vittima è la 31enne Karen Turner, in dolce attesa da appena tre mesi, insegnate in una scuola elementare di Underberg, cittadina situata a ovest della metropoli sudafricana Durban. La sua uccisione è stata ricostruita dal quotidiano inglese The Sun, secondo cui la donna sarebbe morta a causa di un assalto condotto da “due uomini” intrufolatisi intorno alle 3 del mattino ora locale nel lussuoso hotel, ubicato nella provincia del Capo Orientale, in cui la famiglia Turner aveva deciso di trascorrere alcuni giorni di relax.

Ad avviso della testata britannica, gli assalitori, armati di pugnali, sarebbero riusciti a infiltrarsi nel cuore della notte nell’alloggio della coppia in quanto il balcone della camera, antistante a una spiaggia, era in quel frangente “spalancato” per via del grande caldo che attanagliava allora la zona. Gli intrusi si sarebbero quindi avvicinati al letto dove dormivano l’insegnate incinta e il marito Matthew, coniugati dal luglio del 2017, e avrebbero quindi iniziato a menare fendenti.

La Turner sarebbe morta all’istante, insieme al bambino, mentre l’uomo, pur ripetutamente colpito dai malintenzionati, sarebbe riuscito ad avventarsi contro gli intrusi, spintonandoli e prendendoli a pugni. Vista la reazione del marito della professoressa, i due sconosciuti avrebbero alla fine deciso di darsi alla fuga. Hayden, il figlioletto della coppia, di neanche 23 mesi di età, svegliatosi di soprassalto per effetto del trambusto creatosi nella camera in cui dormiva con i genitori, sarebbe “uscito illeso” dalla violenza consumatasi nella notte.

Ian Crouch, fratello maggiore della vittima, intervistato dal sito web di informazione sudafricano News24, ha quindi raccontato che il marito della donna, una volta fatti scappare i due assalitori, sarebbe stato subito ricoverato presso l’ospedale più vicino, dove starebbero attualmente medicando le numerose ferite all’altezza dello stomaco riportate da Matthew per via delle pugnalate ricevute.

Crouch, straziato dal dolore, ha successivamente rivelato che, proprio il giorno prima dell’omicidio, Karen aveva festeggiato il suo trentunesimo compleanno. Lei e il marito, inoltre, avevano comprato casa poche settimane prima.

Stando a quanto comunicato dalla polizia sudafricana ai media locali, gli agenti si sarebbero già lanciati all’inseguimento di uno degli assassini e il suo arresto sarebbe “imminente” . L’altro accoltellatore, invece, non sarebbe stato ancora identificato e stanato. Sarebbero ancora “oscuri” i motivi alla base dell’uccisione dell’insegnate in dolce attesa.