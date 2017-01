Il tennista Kyrgios indossa una maglia con un insulto per Trump

Il tennista australiano Nick Kyrgios si è presentato a Sydney, davanti alla stampa, con una maglietta che raffigura un Donald Trump stilizzato con le corna, sotto un insulto.

Kyrgios, che aveva appena battuto Rafa Nadal in una partita di esibizione svoltasi nella Capitale australiana, si è presentato in conferenza stampa indossando una maglietta con il volto del nuovo presidente degli Stati Uniti che viene raffigurato con un paio di corna rosse e sotto all’immagine, c'era la scritta con l'insulto: «Fuck Donald Trump».

Kyrgios non è nuovo a certe bravate. Ad ottobre 2016 il tennista 21enne di Canberra era stato sospeso dall’Atp per otto settimane per aver fatto una sceneggiata in campo a Shangai dopo la sconfitta contro Zverev. La pena era stata poi ridotta a tre settimane dato che il tennista aveva accettato di fare dei colloqui con uno psicologo. Nell'agosto 2015, invece, l'australiano aveva insultato il collega svizzero Stan Wawrinka dicendogli: "La tua ragazza è andata a letto con un altro". La federazione internazionale l'aveva punito con una multa salata che il tennista aveva pagato porgendo anche le sue scuse per quanto accaduto.