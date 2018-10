Tensione Usa-Russia, Mosca: "Noi non attaccheremo mai per primi"

La tensione è sempre più alta fra Russia e Occidente. Ma dopo la decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di voler abbandonare il trattato Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty), dal Cremlino è arrivato l'annuncio che la Russia " non attaccherà mai nessuno per prima " in caso di guerra nucleare e " non si riserva il diritto di un attacco preventivo ". A confermare la volontà di Mosca di evitare qualsiasi tipo di escalation militare è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Secondo la presidenza russa, la decisione di Washington di ritrarsi dal trattato sul nucleare con la Russia, provocherà un aumento della tensione a livello globale. " Siamo assolutamente in disaccordo nel sostenere che la Russia abbia violato il trattato ", ha affermato Peskov. " La Russia è stata e rimane fedele alle disposizioni di questo trattato. L'intenzione di ritirarsi di certo causa preoccupazione, perché tali passi, se fossero effettivamente presi, renderebbero il mondo più pericoloso ". Queste le conclusione del portavoce del Cremlino. E Peskov ha chiesto al governo Usa di dare spiegazioni su quanto dichiarato dalla Casa Bianca in queste ultime ore.