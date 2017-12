Tensioni in acque britanniche: la Royal Navy scorta nave russa

Alta tensione al confine con le acque territoriali britanniche. Una fregata della Royal Navy è dovuta intervenire per seguire una nave militare russa in navigazione nel Mare del Nord. A Natale, come rivela la stessa Marina britannica, è stata la HMS St Albans a monitorare "le attività in un'area di interesse nazionale" della Admiral Gorshkov, una nuova fregata con missili guidati, che entrerà a tutti gli effetti nella Marina russa il prossimo anno.

Come riporta il sito della Royal Navy, la fregata britannica è stata inviata sabato scorso a controllare la nave russa. Come dimostrano le fotografie diffuse in queste ore dal ministero della Difesa inglese (guarda la gallery), la HMS St Albans è rimasta nell'area fino a ieri e oggi è rientrata a Portsmouth. "Non esiterò a difendere le nostre acque e non tollererò nessuna forma di aggressione - ha dichiarato alla Bbc il segretario alla Difesa, Gavin Williamson - la Gran Bretagna non si farà mai intimidire quando si tratta di proteggere il nostro Paese, il nostro popolo ed il nostro interesse nazionale" .