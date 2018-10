Terremoto in Grecia: panico in diretta tv

Come una bomba. Un violento terremoto ha colpito la Grecia nella notte. Il sisma di magnitudo 6.8 è stato registrato sulla costa del Peloponneso a circa 38 chilometri dall'isola di Zante. La scossa è stata avvertita anche in Italia nelle regioni meridionali come Calabria, Sicilia, Puglia e Campania. Si registrano gravi danni sulla costa occidentale ellenica e anche sulle isole di Zante e di Cefalonia. Molte persone si sono riversate in strada su quasi tutte le isole della Grecia.

Panico anche in Puglia con una valnga di telefonate ai Vigili del fuoco nella zona di Lecce. E in queste ore un video sta diventando virale. Di fatto nel corso di un programma tv greco è arrivata proprio la scossa che di fatto è stata "registrata" dalle telecamere. Prima il boato, poi il sisma. Il volto preoccupato dei conduttori e degli ospiti in studio è l'immagine chiara di questa notte di terrore.