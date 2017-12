Terremoto in Indonesia Scatta l'allerta tsunami

Fortissima scossa di terremoto in Indonesia. Un sisma di magnitudo 6,5 è stato registrato sulle coste dell'isola di Giava. L'allarme tsunami diramato dalle autorità riguarderebbe soltanto alcune zone dell'isola. Intanto un potavoce dell'agenzia locale per il contenimento dei disastri, Sutopo Purwo Nugrho, ha sottolineato la presenza di danni a diversi edifici a ovest dell'isola. "Molte case sono danneggiate. Ci sono morti e feriti", ha riferito su Twitter, aggiungendo che "i residenti delle zone costiere sono fuggiti su terreni pià alti temendo uno tsunami". Il sisma è durato circa 20 secondi ed è stato avvertito anche nella capitale Giacarta e in tutte le altre località di Giava. L'epicentro è stato rilevato a 91 chilometri di profondità. Le autorità indonesiane hanno alzato la magnitudo a 7,3 e lanciato un allarme tsunami per le province di Giava Ovest e Giava Centrale. Di fatto fino a questo momento c'è una sola vittima accertata. La sua casa sarebbe stata danneggiata dal terremoto. Un ospedale è stato del tutto evacuato.