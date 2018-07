Thailandia, ecco chi sono i bambini intrappolati nella grotta

Tutta la Thailandia, e non solo, aspetta col fiato sospeso che si concludano le operazioni di salvataggio dei 12 bambini intrappolati nella grotta Tham Luang, con il loro allenatore. Ieri, sono stati portati in salvo quattro ragazzini. Un quinto è stato fatto uscire questa mattina. Ora si attende l'arrivo degli altri. Non si sa ancora se verranno tutti portati in salvo oggi o se bisognerà aspettare ancora, ma almeno altri tre componenti della squadra di calcio, dovrebbero riemergere entro questa sera.

Ma chi sono i bambini rimasti nella caverna per oltre due settimane?

Il più piccolo si chiama Chanin Vibulrungruang, ha 11 anni e il suo soprannome è "Titan". Nella squadra dei "Cinghiali", con i quali gioca da tre anni, ha il ruolo dell'attaccante. Poi c'è Panumas Sangdee, 13 anni soprannominato "Mig", che aveva rassicurato i genitori, dicendo loro di non preoccuparsi: "I Navy Seals si stanno prendendo cura di me" . E ancora "Dom" Duganpet Promtep, 13 anni, il capitano della squadra, Somepong Jaiwong, 13 anni (detto "Pong") che sogna di giocare un giorno con la nazionale thailandese; "Mark" Mongkol Booneiam, 13 anni, che ama così tanto il calcio che tutti indossa la maglia della squadra anche fuori dagli allenamenti. Ci sono poi Nattawut Takamrong, 14 anni soprannominato "Tle", Ekarat Wongsukchan, 14 anni, che aveva rassicurato la madre che sarebbe tornato per aiutarla in negozio e Adul Sam-on, 14 anni, che ha comunicato con i subacquei inglesi il primo giorno in cui questi li hanno trovati, dato che era l'unico del gruppo a parlare altre lingue.

Infine i più grandi del gruppo: "Note" Prajak Sutham e "Nick" Pipat Bhodi, entrambi15 anni, che avevano chiesto di far trovare loro maiale e verdure grigliate all'uscita dalla grotta; Pornchai Kamluang, 16 anni (soprannome "Tee"), e "Night" Peerapat Sompiangjai, 17 anni, che festeggiava il compleanno nel giorno in cui sono rimasti intrappolati nella grotta.

Sembra che i primi quattro ragazzi ad uscire dalla caverna, siano stati "Tle", il portiere "Nick", che non gioca nella squadra abitualmente, ma si era unito ai Cinghiali selvatici solo per quel giorno, il centrocampista "Note" e l'ala destra "Night". Non si hanno ancora notizie sull'identità del quinto e del sesto ragazzini usciti.

Con loro, ancora intrappolato nella caverna, c'è l'allenatore Ekaphol Chantawong, 25 anni, responsabile dell'ingresso dei ragazzi nella grotta, ma anche di averli salvati, conducendoli sullo scoglio asciutto e insegnando loro la meditazione, per mantenerli calmi.