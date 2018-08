"Torna da dove sei venuto", il nuovo reality polacco sui migranti che fa discutere

Campi profughi, trattative con i trafficanti, paura. Questi gli ingredienti principali di un reality show che andrà in onda in autunno in Polonia.

A presentare il controverso reality - dal titolo "Torna da dove sei venuto" è Tvn, la più importante emittente privata polacca e una delle poche rimaste ancora indipendenti dal governo di ultradestra che, come in Ungheria, controlla buona parte dei media radiotelevisivi del Paese.

I sei "rifugiati" saranno divisi in due squadre e vivranno per circa un mese come i migranti in viaggio sulla rotta balcanica. I partecipanti attraverseranno infatti Kurdistan, Libano, Grecia, Serbia, Ungheria, Germania e Austria.

Il reality ha l'obiettivo di sensibilizzare gli spettatori su un tema molto dibattuto nel Paese. "L'obiettivo è quello di rendere gli spettatori più consapevoli della realtà e delle difficoltà dei migranti", ha spiegato Bogdan Czaja, vice direttore dei palinsesti di Tvn. E aggiunge: "Siamo perfettamente consapevoli che in questo Paese, e non solo, il tema migranti è un tema politicamente sensibile e controverso, ma vorremmo che questo show sia una voce alternativa nel dibattito in corso".