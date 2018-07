Tre youtuber sono morti cadendo da una cascata in Canada

I tre youtuber stavano nuotando nella parte superiore delle cascate Shannon, nella regione British Columbia in Canada quando sono stati risucchiati dalla corrente e sono caduti giù

Ryker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scrape, questi i nomi dei professionisti di Youtube che il 3 luglio scorso hanno perso la vita in Canada mentre stavano nuotando nella parte superiore delle cascate Shannon. Secondo la polizia locale di Squamish i tre si erano tuffati per fare una nuotata nella parte in alto della cascata, purtroppo però non si sono accorti che la corrente stava trasportandoli sempre più vicini alle cascate. Quando se ne sono resi conto era troppo tardi. Tutti e tre sono stati risucchiati e sono caduti giù per le cascate di Shannon.

Gli youtuber facevano parte del collettivo "High On Life", un gruppo di vlogger che realizzano documentari e video di viaggi in giro per il monod sfruttando poi le piattaforme social come Facebook, Twitter e Instagram per ottenere follower.

Ecco un loro video

Il canale Youtube High On Life conta mezzo milione di iscritti mentre il loro profilo Instagram ha toccato da poco quota 1 milione. Un video è stato caricato per ricordare i ragazzi nel quale viene detto che:" Non ci sono davvero parole per alleviare il dolore e la devastazione che stiamo attraversando in questo momento " e continua " Vivevano ogni giorno al massimo con positività e coraggio; vivevano la vita migliore che potevano e condividevano i loro valori con tutto il mondo. Per quanto tragica sia la loro perdita, il loro messaggio sopravvive in tutti noi ed è ora nostra responsabilità continuare a diffonderlo ".

Il gruppo ha inoltre fatto partire una raccolta fondi su GoFundMe e fissato l'obiettivo a 100.000 dollari. Fino ad ora i soldi raccolti sono circa 1.500 dollari.